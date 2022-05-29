Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил «Оренбург» с выходом в РПЛ, который по сумме двух стыковых матчей одолел «Уфу» (4:3).

«Мне хотелось бы поздравить «Оренбург». Я родился в этом городе. Пожелаю удачи клубу! Когда они вылетели из РПЛ, город не бросил команду, проявил внимание и терпение», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Отметим, что победный мяч ответной встречи подопечные Марцела Лички забили уже в компенсированное время, отличился Андрей Малых.

Напомним, в другой паре «Химки» сумели превзойти «СКА-Хабаровск» (3:1), сохранив прописку в РПЛ. Также в элитный российский дивизион вышли московское «Торпедо» и воронежский «Факел», а вылетели — «Рубин» и тульский «Арсенал».