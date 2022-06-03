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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин не уверен, что Агаларов сможет забивать в другой команде так же много, как в «Уфе»

03 Июня 2022 • 13:53 Комментировать
Уфа
1:2
Оренбург
окончен

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал новость о возможном переходе форварда «Уфы» Гамида Агаларова в «Краснодар».

Экс-футболист назвал «Краснодар» неплохим вариантом для Агаларова, отметив высокую востребованность игрока на трансферном рынке, из-за чего им сейчас интересуются большое количество разных клубов. Булыкин пожелал 21-летнему нападающему выбрать правильную команду, где он сможет продолжить своё развитие.

«Где окажется Агаларов — покажет время. Есть много примеров, когда в одной команде игрок забивает много голов, а в другой и пару мячей забить не может. Хочу пожелать Гамиду удачи, чтобы он не ошибся с выбором и перешёл в правильный клуб», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне РПЛ Агаларов забил 19 голов в 29 проведённых матчах, стал лучшим бомбардиром прошедшего розыгрыша. Также на счету футболиста две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Дмитрий Булыкин Уфа Гамид Агаларов
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