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«Оренбург» крушит раздевалку после победы над «Уфой» видео

28 Мая 2022 • 18:42 Комментировать (2)
Уфа
1:2
Оренбург
окончен

Сегодня, 28 мая, в Уфе на «BetBoom» арене местная команда уступила «Оренбургу» в ответной встреча за право играть в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.

В составе победителей голами отметились форвард Джоэль Фамейе и капитан команды Андрей Малых. Единственный мяч за «Уфу» забил защитник Юрий Журавлёв.

Таким образом, «Оренбург» сыграет в Премьер-лиге впервые с сезона-2019/20. В том году команда заняла последнее 16-е место в турнирной таблице. «Уфа» сыграет в Футбольной национальной лиге впервые за восемь лет.

Ранее «Химки» победили в ответном матче «СКА-Хабаровск» (3:0) и гарантировали участие в РПЛ в следующем сезоне.


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