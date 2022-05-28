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«Уфа» может прекратить существование

28 Мая 2022 • 21:02 Комментировать (3)
Уфа
1:2
Оренбург
окончен

Сегодня, 28 мая, «Уфа» на своём поле проиграла «Оренбургу» (1:2) в рамках ответного матча за право сыграть в следующем сезоне в Российской премьер-лиге.

После это в российских СМИ появилась информация, что «Уфа» близка к тому, чтобы прекратить сосуществование. Бюджетных денег на клуб у республики нет. Единственный шанс на спасение — продажа Гамида Агаларова и ещё пары игроков. Но в этом случае клуб просто продлит существование еще на сезон. И такая ситуация сейчас у многих клубов ФНЛ.

Напомним, после поражение от «Оренбурга» команда Алексея Стукалова вылетела в Футбольную национальную лигу. Помимо этого, «Уфа» стала первой командой в истории РПЛ, которая вылетела из лиги, имея в составе лучшего бомбардира чемпионата. 21-летний Агаларов забил 19 голов в 29 матчах РПЛ.

Ранее в матче «Химки» - «СКА-Хабаровск» победу праздновала команда Сергея Юрана, разгромив в ответной встрече хабаровчан со счётом 3:0. Таким образом, подмосковная команда выступить в следующем сезоне в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Фнл Уфа Оренбург РПЛ
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