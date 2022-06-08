Цорн: «Мы не убирали Лоськова с Пашининым, а просто дали им новые задачи»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о нынешнем положении в клубе тренеров Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина.

Ранее сообщалось, что Лоськова и Пашинина отстранили от работы с основной командой.

«Лоськова с Пашининым никто не убирал, мы просто решили дать им новые задачи. Приняли решение сократить тренерский штаб основы, сделав его более компактным. Мы предложили Диме и Олегу работу в структуре клуба, они пока не согласились», — приводит слова Цорна Sport24.

Спортивный директор сообщил, что Лоськову с Пашининым была предложена работа в академии в качестве тренеров по амплуа.

Цорн также подчеркнул, что руководство «Локомотива» хочет сохранить двух этих специалистов в структуре клуба, но в этом должен быть смысл. По мнению Цорна, в течение июня этот вопрос должен быть решён.