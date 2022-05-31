Стало известно имя главного кандидата на пост наставника «Уфы»

Появилась информация о том, кто может сменить Алексея Стукалова на посту главного тренера «Уфы».

Как сообщает Metaratings, им может стать Николай Сафрониди, ранее входивший в тренерский штаб Стукалова.

Напомним, вчера, 30 мая, главный тренер уфимцев объявил о своём уходе. Помимо Стукалова, «Уфу» покинули его помощники: Алексей Нагорный, Яков Эрлих, Дмитрий Безняк и Анатолий Зарапин.

В минувшем сезоне РПЛ «Уфа» заняла 14-е место в турнирной таблице РПЛ, избежав прямого вылета в ФНЛ. Однако уфимцы всё равно не сумели сохранить прописку в Премьер-лиге, уступив «Оренбургу» по сумме двух стыковых матчей (3:4). Другими командами, покинувшими высший российский футбольный дивизион стали «Рубин» и тульский «Арсенал».