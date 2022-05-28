Аршавин надеется, что Агаларов не перейдёт в «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин после ответного стыкового матча «Уфа» - «Оренбург» (1:2), который привёл к вылету башкирскую команду, выразил надежду, что форвард уфимцев Гамид Агаларов не перейдёт в команду из Санкт-Петербурга.

«Гамид переходит в «Зенит»? Надеюсь, что нет», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

Стоит отметить, что впервые в истории из Российской премьер-лиги вылетела команда, за которую выступает лучший бомбардир лиги. 21-летний Агаларов провёл за «Уфу» 32 матча в чемпионате России, забил 19 голов и отдал одну результативную передачу.

В следующем сезоне «Уфа» будет выступать в Футбольной национальной лиге.