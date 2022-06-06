Кононов может возглавить «Арсенал» уже сегодня вечером

Олег Кононов в ближайшее время возглавит тульский «Арсенал», сообщает журналист Сергей Егоров в своём телеграм-канале.

«В Туле всё идёт к назначению Олега Кононова. С большой долей вероятности (именно такая формулировка) тренера назначат сегодня вечером», — написал Егоров.

Напомним, что Кононов уже тренировал «Арсенал» в 2018 году, после чего ушел в «Спартак». Последним местом работы российского специалиста на сегодняшний день является латвийский клуб «Рига», который он покинул в 2020 году.

По итогам прошедшего сезон туляки заняли последнее место в турнирной таблице РПЛ, и следующий сезон проведут в ФНЛ.

Ранее сообщалось, что возглавить «Арсенал» может экс-наставник «Кайрата», «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев.