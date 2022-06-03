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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджи Гаджиев: «Захотят легионеры приостанавливать контракты — хорошо, будем развивать наш футбол»

03 Июня 2022 • 12:20 Комментировать
Уфа
1:2
Оренбург
окончен

Известный футбольный тренер и президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал новость о том, что легионеры смогут приостановить контракты с российскими клубами на весь следующий сезон.

Специалист не видит ничего страшного в возможном отъезде иностранных футболистов из РПЛ. Гаджиев считает, что в сложившихся условиях необходимо развивать свой футбол, чтобы затем вернуться на европейскую арену ещё сильнее.

«Захотят легионеры приостанавливать контракты — хорошо, значит будем развивать наш футбол. Надо вкладываться в российских мальчишек, чтобы у нас были Яшины с «Золотыми мячами», Стрельцовы, Бобровы. Ещё нужно популяризировать футбол», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».  

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Гаджи Гаджиев
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