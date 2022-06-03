Колосков рассказал, как стоит поступить, если легионерам разрешат приостановить контракты с клубами РПЛ на весь следующий сезон

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость о том, что ФИФА может разрешить легионерам приостановить свои контракты с клубами РПЛ на весь сезон 2022/2023.

Колосков считает, что если такое решение будет принято, то следует просто принять этот факт.

«Что нужно делать? Подчиниться. Можно, конечно, написать письмо какое-нибудь с просьбой разъяснить, почему принимается такое решение, какая компенсация последует клубам. Пусть РФС с этим разбирается», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, в начале марта нынешнего года ФИФА разрешила всем иностранцам, выступающим в РПЛ, приостановить действия контрактов со своими клубами в одностороннем порядке до 30 июня.