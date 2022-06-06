Селюк — об игре Сергеева: «В «Зените» моя бабушка забивала бы ничуть не меньше»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк оценил выступления нападающего Ивана Сергеева в составе «Зенита»

Селюк считает, что забивать голы, играя в такой команде как «Зенит», достаточно легко.

«Если в состав «Зенита» поставить мою бабушку, она забила бы ничуть не меньше, чем Сергеев. Не хочу сказать, что Иван плохой форвард. Вовсе нет, я считаю его нормальным нападающим. Но когда команда играет в атакующий футбол, забивает каждой команде РПЛ чуть ли не по три мяча, то выпускай любого — вреда не будет», — цитирует Селюка «Спорт Уик-энд».

Также агент сравнил нападающего «Зенита» с форвардом «Динамо» Константином Тюкавиным. Селюк считает динамовца на порядок лучше Сергеева, отметив, что ему необходимо предоставлять больше игрового времени.

Напомним, Сергеев перешёл в петербургский клуб из «Крыльев Советов» в январе нынешнего года. В составе обоих клубов 27-летний форвард провёл 35 матчей, забив 13 голов и отдав девять результативных передач.