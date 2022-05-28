​Где смотреть матч «Уфа» - «Оренбург» онлайн

В субботу один из последних билетов в РПЛ на следующий сезон в ответном стыковом матче разыграют «Уфа» и «Оренбург».

Трансляцию поединка на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» смотрите в 16:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

В среду «Оренбург» совершил камбэк, превратив домашние 0:2 в матче с «Уфой» в 2:2. После результативной ничьей команды проведут ответный поединок и решат, кто в следующем сезоне будет выступать в элите российского футбола, а кто будет довольствоваться выступлением в первенстве ФНЛ.