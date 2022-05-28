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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Где смотреть матч «Уфа» - «Оренбург» онлайн

28 Мая 2022 • 02:33 Комментировать
Уфа
...
Оренбург
Через 12 ч. 16 мин.

В субботу один из последних билетов в РПЛ на следующий сезон в ответном стыковом матче разыграют «Уфа» и «Оренбург».  

Трансляцию поединка на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» смотрите в 16:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

В среду «Оренбург» совершил камбэк, превратив домашние 0:2 в матче с «Уфой» в 2:2. После результативной ничьей команды проведут ответный поединок и решат, кто в следующем сезоне будет выступать в элите российского футбола, а кто будет довольствоваться выступлением в первенстве ФНЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Оренбург
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УФА ОРЕНБУРГ
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