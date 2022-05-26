Карасёв не судит стыковые матчи РПЛ из-за травмы

Российский арбитр Сергей Карасёв не судит стыковые матчи Российской премьер-лиги из-за травмы.

По информации «Спорт-Экспресса», судья повредил одну из мышц ноги из-за чего он не может работать на футбольных матчах.

Именно по этой причине Карасёв был назначен видеоассистентом на матче «Химки» - «СКА-Хабаровск». Встречу рассудит бригада арбитров из Ростова-на-Дону во главе с Сергеем Ивановым. Первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу команды из Хабаровска.

Другой параллельный матч «Уфа» - «Оренбург» рассудит Павел Кукуян, видеоассистентом будет Евгений Турбин. В первом матче команды сыграли вничью 2:2.