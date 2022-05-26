Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карасёв не судит стыковые матчи РПЛ из-за травмы

26 Мая 2022 • 20:27 Комментировать
Химки
...
СКА-Хабаровск
28.05 14:00

Российский арбитр Сергей Карасёв не судит стыковые матчи Российской премьер-лиги из-за травмы.

По информации «Спорт-Экспресса», судья повредил одну из мышц ноги из-за чего он не может работать на футбольных матчах.

Именно по этой причине Карасёв был назначен видеоассистентом на матче «Химки» - «СКА-Хабаровск». Встречу рассудит бригада арбитров из Ростова-на-Дону во главе с Сергеем Ивановым. Первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу команды из Хабаровска.

Другой параллельный матч «Уфа» - «Оренбург» рассудит Павел Кукуян, видеоассистентом будет Евгений Турбин. В первом матче команды сыграли вничью 2:2.  


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Карасёв Уфа Оренбург РПЛ СКА-Хабаровск
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ СКА-ХАБАРОВСК
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Мая
21:50 · Россия. Премьер-лига
Наумов о вылете «Рубина» в ФНЛ: «Одного Слуцкого винить нельзя»
21:24 · Россия. Премьер-лига
Шварц останется в «Динамо»
21:13 · Россия. Премьер-лига
Стала известна главная трансферная цель «Локомотива» на лето
20:43 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий обиделся за то, что «Рубину» не помогли как «Тамбову»
20:40 · Россия. Премьер-лига
Силкин видит Федотова в «Динамо»
20:27 · Россия. Премьер-лига
Карасёв не судит стыковые матчи РПЛ из-за травмы
20:16 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий вспомнил, как в «Крыльях» игроки бесили друг друга
20:14 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА назвали слухом возможное назначение Федотова на пост главного тренера команды
20:05 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «Когда мяча не было, у Думбия мозг отключался, и он просто бежал куда-то» 1
20:01 · Россия. Премьер-лига
Кучаев вернулся в ЦСКА после аренды в «Рубине»
19:49 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА сообщили о продлении контрактов с медицинском штабом во главе с Безугловым
19:42 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «Команда «Рубин» имела три разные стадии, этого никто не заметил»
19:22 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «У нас покинули команду игроки, которые принимали участие в 82% всех забитых мячей, вдумайтесь»
19:12 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий назвал три причины отъезда легионеров
18:57 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий рассказал о нереальном давлении на легионеров «Рубина»
Все новости
Рекомендуем