Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко: «В «Краснодаре» Крыховяка никто не ждёт»

05 Июня 2022 • 15:30 Комментировать
Уфа
1:2
Оренбург
окончен

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал новость о возвращении польского полузащитника Гжегожа Крыховяка в Россию.

Напомним, что 15 марта нынешнего года Крыховяк приостановил контракт с «быками», воспользовавшись опцией предоставленной ФИФА в связи с ситуацией на Украине. Сегодня, 5 июня, появилось информация о том, что польский футболист намерен вернуться в «Краснодар», соглашение с которым действует ещё до 2024 года.  

Деменко выступил против такого возвращения, заявив, что в «Краснодаре» Крыховяка никто не ждёт.

«Я бы вообще не брал Крыховяка в команду. Он уезжал, говорил всякое и теперь возвращается в клуб. Это надо такую наглость иметь. Тут есть какой-то подвох. В клубе его точно никто не ждёт, и скажут ему до свидания», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 32-летний полузащитник провёл в составе «Краснодара» 15 матчей, отметившись в них пятью голами и двумя результативными передачами. Также на счету футболиста 11 матчей за АЕК и «Локомотив», в которых он забил два гола и отдал три результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Максим Деменко Гжегож Крыховяк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июня
17:33 · Россия. Премьер-лига
Агент Оздоева: «Руководители клубов сами на него выходят»
16:48 · Россия. Премьер-лига
Николай Заболотный остаётся в «Сочи»
16:29 · Россия. Премьер-лига
Талалаев прокомментировал интерес со стороны клубов из Греции 1
16:21 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» ответили на вопрос об интересе к Кутепову 1
16:11 · Россия. Премьер-лига
Федотов останется в «Сочи» на следующий сезон 1
15:30 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «В «Краснодаре» Крыховяка никто не ждёт»
14:40 · Россия. Премьер-лига
Йоканович может стать новым главным тренером «Динамо»
14:38 · Россия. Премьер-лига
«Фейеноорд» не заинтересован в услугах Хендрикса эксклюзив
14:22 · Россия. Премьер-лига
Ветеран ЦСКА сомневается, что Крыховяк нужен «Краснодару»
13:58 · Кубок России
Стало известно, когда Джикия восстановится от травмы глаза
13:26 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: Буду рад, если Fan ID отменят
13:13 · Россия. Премьер-лига
Быстров: «У меня были разногласия с Галицким»
13:02 · Россия. Премьер-лига
Пименов: Возвращение Крыховяка будет хорошим посылом для российских клубов
12:52 · Россия. Премьер-лига
Тарханов – о Fan ID: «Лишняя головоломка для болельщиков» эксклюзив
12:31 · Россия. Премьер-лига
Колосков: Возвращение Крыховяка поднимет имидж России
Все новости
Рекомендуем