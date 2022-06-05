Деменко: «В «Краснодаре» Крыховяка никто не ждёт»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал новость о возвращении польского полузащитника Гжегожа Крыховяка в Россию.

Напомним, что 15 марта нынешнего года Крыховяк приостановил контракт с «быками», воспользовавшись опцией предоставленной ФИФА в связи с ситуацией на Украине. Сегодня, 5 июня, появилось информация о том, что польский футболист намерен вернуться в «Краснодар», соглашение с которым действует ещё до 2024 года.

Деменко выступил против такого возвращения, заявив, что в «Краснодаре» Крыховяка никто не ждёт.

«Я бы вообще не брал Крыховяка в команду. Он уезжал, говорил всякое и теперь возвращается в клуб. Это надо такую наглость иметь. Тут есть какой-то подвох. В клубе его точно никто не ждёт, и скажут ему до свидания», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 32-летний полузащитник провёл в составе «Краснодара» 15 матчей, отметившись в них пятью голами и двумя результативными передачами. Также на счету футболиста 11 матчей за АЕК и «Локомотив», в которых он забил два гола и отдал три результативные передачи.