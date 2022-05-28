Драма в Уфе! «Оренбург» забил на последних секунд и вырвал путёвку в РПЛ

Во втором стыковом матче за право играть в РПЛ «Уфа» принимала «Оренбург».

Первые битвы ФНЛ и РПЛ остались за «лучшей лигой мира». Ни одной победы представителей высшего света – «Химки» уступили «СКА-Хабаровску», а «Уфа» еле унесла ноги в матче с «Оренбургом». Хотя уфимцы реализовали два пенальти (Агаларов и Камилов), хотя они к часу игрового времени вели 2:0, в концовке пришлось удерживать 2:2 под натиском «Оренбурга». Удержали, и к ответной встречи всё-таки подошли фаворитом.

Домашняя встреча после результативной ничьей на выезде = хорошие шансы на сохранение прописки в элите. Тем более, что «Химки» уже преподали урок ФНЛ, не оставив шансов «СКА-Хабаровску» в ответной игре. Но у «Уфы» началось всё совсем не так радужно, быстрым голом отметился как раз-таки «Оренбург».

Кирилл Капленко исполнил угловой с левого фланга, Михаил Сиваков головой попытался пробить, но попал в защитника, затем он бил уже ногой, однако получился тычок в сторону Фамейе, аганский нападающий уже довёл дело до удара, и мяч после двойного рикошета от Юрия Журавлева и Константина Плиева оказался в сетке – 0:1. Но гол негативно повлиял на «Оренбург», гости слишком явно отошли назад, вжавшись в свои ворота. «Уфа» давила мощно, в конце тайма сказав веское слово.

Были сейвы Гошева после неловкой срезки Гойковича, парировал голкипер «Оренбурга» мощный удар Агаларова. А мимо ворот из отличных позиций сами пробили Остон Урунов и Эгаш Касинутра. И когда показалось, что «Оренбург» на удаче доедет до перерыва, «Уфа» всё-таки забила. Очередная атака вроде захлебнулась, но после выноса накатила второй волной – Константин Плиев забросил мяч в штрафную площадь, а Юрий Журавлев головой пробил точно – 1:1.

Первый тайм внушил оптимизм. Множество атак, обмен голами, яркая игра. Тем более удивительной стала вторая половина встречи, когда «Уфа» темп уронила. Больше ходил мяч у «Оренбурга», хозяева играли с оглядкой на свои ворота, вперёд не рвались. Команда из ФНЛ не смогла знатно обострить, команда из РПЛ – не хотела. Второй тайм вяло протекал без опасных моментов, матч катился к финальному свистку. Под конец стало много нарушений, только за полчаса команды собрали семь жёлтых карточек на двоих. Но в обилие борьбы и столкновений потерялся футбол, комбинации, опасные атаки.

Так ничего толкового и не случилось за вторые 45 минут, уже все видели ничью, даже компенсированное время подходило к концу, но тут развернулась драма. Капленко выдал длинный заброс с левого края, мяч зацепил капитан гостей Малых, а затем технично пробил в дальний нижний угол - 1:2!

«Уфа» проиграла на последних секундах и не смогла сохранить прописку в РПЛ, вылетев вслед за «Рубином», с которым концовка матча тоже была невероятно драматичной! «Оренбург» же боролся до конца и заслужил повышение в классе.