Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ
✅ ФРИБЕТ 10 000 руб. к финалу ЛЧ

Драма в Уфе! «Оренбург» забил на последних секунд и вырвал путёвку в РПЛ

28 Мая 2022 • 18:03 Комментировать (9)
Уфа
1:2
Оренбург
окончен

Во втором стыковом матче за право играть в РПЛ «Уфа» принимала «Оренбург».

Протокол игры  
Уфа 1:2Оренбург
  13'Фамейе Джоэль (0:1)
(1:1) Журавлёв Юрий44'   
  90'Малых Андрей (1:2)
Чичкан АнтонПлиев Константин   64'Никитин АлексейЖуравлёв Юрий   52'Кабутов ДмитрийКамилов Владислав   57'  85' (Фищенко Руслан (  85') Иванов ОлегСухов Александр  38' (Ортис Дилан (  38'   72') Касинтура Эгаш   38'  62' (Йокич Боян (  62') Агаларов Гамид  85' (Мрзляк Филип (  85') Урунов Остон
Запасные: Кукушкин ИванКротов ВячеславЖамалетдинов ТимурЕмельянов ДанилаМилетич НеманьяБотака-Иобома ЭрвингГолубев АртёмСаплинов Александр
Гошев ЕвгенийМалых Андрей   60'Гойкович РенатоСиваков Михаил   90'Эктов АлександрБреев Сергей  46' (Полуяхтов Владимир (  46') Капленко КириллАюпов ТимурКовалёв Юрий  82' (Сычевой Владимир (  82') Обухов Владимир  62' (Титков Николай (  62'   80'Корян Аршак  82') Фамейе Джоэль
Запасные: Хотулёв ДанилаШаболин АртёмВасильев Дмитрий IIIКеняйкин АлексейПрудников НиколайСысуев НиколайПеченин КириллСтаматов Матео
28 мая. Стадион "BetBoom Арена" (Уфа).

 

Первые битвы ФНЛ и РПЛ остались за «лучшей лигой мира». Ни одной победы представителей высшего света – «Химки» уступили «СКА-Хабаровску», а «Уфа» еле унесла ноги в матче с «Оренбургом». Хотя уфимцы реализовали два пенальти (Агаларов и Камилов), хотя они к часу игрового времени вели 2:0, в концовке пришлось удерживать 2:2 под натиском «Оренбурга». Удержали, и к ответной встречи всё-таки подошли фаворитом.

Домашняя встреча после результативной ничьей на выезде = хорошие шансы на сохранение прописки в элите. Тем более, что «Химки» уже преподали урок ФНЛ, не оставив шансов «СКА-Хабаровску» в ответной игре. Но у «Уфы» началось всё совсем не так радужно, быстрым голом отметился как раз-таки «Оренбург».

Кирилл Капленко исполнил угловой с левого фланга, Михаил Сиваков головой попытался пробить, но попал в защитника, затем он бил уже ногой, однако получился тычок в сторону Фамейе, аганский нападающий уже довёл дело до удара, и мяч после двойного рикошета от Юрия Журавлева и Константина Плиева оказался в сетке – 0:1. Но гол негативно повлиял на «Оренбург», гости слишком явно отошли назад, вжавшись в свои ворота. «Уфа» давила мощно, в конце тайма сказав веское слово.

Были сейвы Гошева после неловкой срезки Гойковича, парировал голкипер «Оренбурга» мощный удар Агаларова. А мимо ворот из отличных позиций сами пробили Остон Урунов и Эгаш Касинутра. И когда показалось, что «Оренбург» на удаче доедет до перерыва, «Уфа» всё-таки забила. Очередная атака вроде захлебнулась, но после выноса накатила второй волной – Константин Плиев забросил мяч в штрафную площадь, а Юрий Журавлев головой пробил точно – 1:1.

Первый тайм внушил оптимизм. Множество атак, обмен голами, яркая игра. Тем более удивительной стала вторая половина встречи, когда «Уфа» темп уронила. Больше ходил мяч у «Оренбурга», хозяева играли с оглядкой на свои ворота, вперёд не рвались. Команда из ФНЛ не смогла знатно обострить, команда из РПЛ – не хотела. Второй тайм вяло протекал без опасных моментов, матч катился к финальному свистку. Под конец стало много нарушений, только за полчаса команды собрали семь жёлтых карточек на двоих. Но в обилие борьбы и столкновений потерялся футбол, комбинации, опасные атаки.

Так ничего толкового и не случилось за вторые 45 минут, уже все видели ничью, даже компенсированное время подходило к концу, но тут развернулась драма. Капленко выдал длинный заброс с левого края, мяч зацепил капитан гостей Малых, а затем технично пробил в дальний нижний угол - 1:2!

«Уфа» проиграла на последних секундах и не смогла сохранить прописку в РПЛ, вылетев вслед за «Рубином», с которым концовка матча тоже была невероятно драматичной! «Оренбург» же боролся до конца и заслужил повышение в классе.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Уфа Оренбург
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Мая
18:42 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» крушит раздевалку после победы над «Уфой» видео
18:09 · Россия. Премьер-лига
Капитан «СКА-Хабаровска» обозвал Юрана взяточником
17:48 · Россия. Премьер-лига
Колосков назвал «Химки» антигероями после победы над «СКА-Хабаровском»
17:32 · Россия. Премьер-лига
Дзюба обсуждает условия контракта с «Фенербахче»
17:18 · Россия. ФНЛ
Гогниев покинет «Аланию», команду возглавит Тадеев
17:12 · Кубок России
Ваноли опроверг свои слова о том, что Дзюба может пригодиться «Спартаку»
17:10 · Россия. Премьер-лига
Как «Химки» громили «СКА-Хабаровск» - видео видео
16:57 · Кубок России
Ваноли поделился эмоциями от пребывания на «Лужниках»
16:50 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» играет вничью с «Оренбургом» после первого тайма 1
16:09 · Кубок России
Экс-игрок «Спартака» попытался предсказать счёт финального матча Кубка России
15:41 · Россия. Премьер-лига
Григалава не извинился перед сотрудником «СКА-Хабаровска»
15:11 · Кубок России
«Спартак» и «Динамо» встретятся в финале Кубка России впервые за 72 года
14:42 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА готов платить Николичу 2 миллиона евро в год
14:28 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Рубина» и «Зенита» продлил контракт с «Торпедо»
14:17 · Россия. Премьер-лига
Бегич — об истории с отцом: «Слуцкий сказал неправду»
Все новости
Рекомендуем