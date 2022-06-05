Быстров: «У меня были разногласия с Галицким»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Бастров рассказал о своих отношениях с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

Экс-футболист признался, что имел разногласия с Галицким в период своей игры за «Краснодар». Напомним, Быстров защищал цвета «южан» с 2014 по 2017 год. Всего в составе «быков» футболист провёл 53 матча, в которых забил пять голов, а также отдал четыре результативные передачи.

«Лучший ли функционер Галицкий? Не знаю, у меня были с ним разногласия по поводу всего происходящего. Не со всем был согласен — это касается околофутбольного быта и самой игры. Но в детали вдаваться не хочу», — приводит слова Быстрова Sport24.