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«Уфа» вернулась в ФНЛ спустя восемь лет

28 Мая 2022 • 18:47 Комментировать
Уфа
1:2
Оренбург
окончен

Сегодня, 28 мая, на «BetBoom» арене «Уфа» на своём поле потерпела поражение от «Оренбурга» со счётом 1:2. Таким образом, башкирская команда под руководством Алексея Стукалова вылетела в Футбольную национальную лигу.

Напомним, команда не выступала в ФНЛ с сезона-2013/14. В том сезоне команду тренировал Игорь Колыванов и под его руководством в стыковых матчах смогла победить «Томь» по сумме из двух встреч и уже не вылетала из Премьер-лиги.

Первый матч прошёл на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершился со счётом 2:2. Таким образом, по сумме двух встреч в РПЛ вышел «Оренбург».  

Ранее в Премьер-лигу также отобрались «Химки», который в ответном матче разгромили «СКА-Хабаровск» со счётом 3:0.


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Евро-Футбол.Ру,
Фнл Уфа Оренбург РПЛ
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