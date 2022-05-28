«Уфа» вернулась в ФНЛ спустя восемь лет

Сегодня, 28 мая, на «BetBoom» арене «Уфа» на своём поле потерпела поражение от «Оренбурга» со счётом 1:2. Таким образом, башкирская команда под руководством Алексея Стукалова вылетела в Футбольную национальную лигу.

Напомним, команда не выступала в ФНЛ с сезона-2013/14. В том сезоне команду тренировал Игорь Колыванов и под его руководством в стыковых матчах смогла победить «Томь» по сумме из двух встреч и уже не вылетала из Премьер-лиги.

Первый матч прошёл на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершился со счётом 2:2. Таким образом, по сумме двух встреч в РПЛ вышел «Оренбург».

Ранее в Премьер-лигу также отобрались «Химки», который в ответном матче разгромили «СКА-Хабаровск» со счётом 3:0.