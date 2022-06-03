«Ахмат» пополнится защитником «Уфы»

Защитник «Уфы» Юрий Журавлёв перейдёт в «Ахмат», сообщает «РБ Спорт».

Контракт 25-летнего футболиста с башкирским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Журавлёва в 750 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Журавлёв провёл в составе «Уфы» 30 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Цвета уфимцев защитник защищает с июля 2021 года, ранее он выступал за «Волгарь» и «Кубань».

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Уфа» не смогла сохранить прописку в элитном дивизионе российского футбола, уступив по сумме двух стыковых матчей «Оренбургу» (3:4).