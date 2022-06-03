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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат» пополнится защитником «Уфы»

03 Июня 2022 • 10:55 Комментировать
Уфа
1:2
Оренбург
окончен

Защитник «Уфы» Юрий Журавлёв перейдёт в «Ахмат», сообщает «РБ Спорт».

Контракт 25-летнего футболиста с башкирским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Журавлёва в 750 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Журавлёв провёл в составе «Уфы» 30 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Цвета уфимцев защитник защищает с июля 2021 года, ранее он выступал за «Волгарь» и «Кубань».

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Уфа» не смогла сохранить прописку в элитном дивизионе российского футбола, уступив по сумме двух стыковых матчей «Оренбургу» (3:4).

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Ахмат Юрий Журавлёв
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