Тренер «Оренбурга» заверил, что не будет ставить «автобус» в матчах РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал выход своей команды в РПЛ.

Напомним, «Оренбург» по сумме двух стыковых матчей сумел превзойти «Уфу» (4:3).

Специалист заверил, что, в высшем российском футбольном дивизионе его команда намерена показывать атакующий и смелый футбол.

«Я не хочу, чтобы мы постоянно играли в защите. Болельщики должны приходить на стадион и видеть, за какой футбол они платят деньги. Хочу, чтобы в РПЛ мы пробовали играть вперёд и забивать», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

В другой паре стыкового этапа «Химки» по сумме двух встреч одолели «СКА-Хабаровск» (3:1), сохранив прописку в Премьер-лиге.