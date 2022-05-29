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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тренер «Оренбурга» заверил, что не будет ставить «автобус» в матчах РПЛ

29 Мая 2022 • 09:45 Комментировать
Уфа
1:2
Оренбург
окончен

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал выход своей команды в РПЛ.

Напомним, «Оренбург» по сумме двух стыковых матчей сумел превзойти «Уфу» (4:3).

Специалист заверил, что, в высшем российском футбольном дивизионе его команда намерена показывать атакующий и смелый футбол.

«Я не хочу, чтобы мы постоянно играли в защите. Болельщики должны приходить на стадион и видеть, за какой футбол они платят деньги. Хочу, чтобы в РПЛ мы пробовали играть вперёд и забивать», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

В другой паре стыкового этапа «Химки» по сумме двух встреч одолели «СКА-Хабаровск» (3:1), сохранив прописку в Премьер-лиге.  

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Оренбург Марцел Личка
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