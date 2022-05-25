Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стали известны арбитры на ответные стыковые матчи между клубами РПЛ и ФНЛ

25 Мая 2022 • 11:24 Комментировать
Химки
...
СКА-Хабаровск
28.05 14:00

Представители РФС определились с судьями, которые будут обслуживать предстоящие ответные стыковые матчи между командами из РПЛ и ФНЛ.

Как сообщает пресс-служба РФС, ответную встречу между «Химками» и «СКА-Хабаровском» будет обслуживать ростовский арбитр Сергей Иванов, которому будут помогать Роман Усачев и Алексей Лунёв. Стоит отметить, что на ВАР будет работать известный столичный рефери Сергей Карасё. Второй матч между «Уфой» и «Оренбургом» рассудит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

Напомним, что ответные поединки между командами состоятся 28 мая. Первые матчи пройдут уже сегодня.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Иванов Стыковые матчи Павел Кукуян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ СКА-ХАБАРОВСК
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Мая
12:16 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: «Спартак» очень сильно колошматило по ходу сезона
12:09 · Россия. Премьер-лига
Радимов: Дюков всё делает правильно
12:02 · Россия. Премьер-лига
Фанаты «Зенита» из-за Fan ID купят абонементы только на матчи первого круга
11:45 · Россия. Премьер-лига
Лещенко: Уход Шварца станет для «Динамо» огромной потерей
11:42 · Россия. Премьер-лига
«Матч ТВ» хочет приобрести права на показ Кубка РПЛ
11:24 · Россия. Премьер-лига
Сильянов не хочет возвращаться в «Локомотив»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Стали известны арбитры на ответные стыковые матчи между клубами РПЛ и ФНЛ
11:08 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» отказались комментировать будущее Мирзова в команде
10:57 · Россия. Премьер-лига
Карпин назвал трёх лучших тренеров РПЛ по итогам сезона
10:36 · Кубок России
Аленичев назвал причину провала «Динамо» в концовке сезона
10:34 · Россия. Премьер-лига
Аленичев рассказал, как долго будет доминировать «Зенит» в РПЛ
10:29 · Кубок России
Аленичев о финале Кубка России: Надеюсь, что мы не увидим безобразный футбол
10:21 · Россия. Премьер-лига
Аленичев: Мне не очень понятна идея с Fan ID
10:18 · Россия. Премьер-лига
Деспотович может вернуться в «Оренбург»
10:06 · Россия. ФНЛ
Шишкин: Жаль, что «Спартак» отказался от второй команды
Все новости
Рекомендуем