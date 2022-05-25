Стали известны арбитры на ответные стыковые матчи между клубами РПЛ и ФНЛ

Представители РФС определились с судьями, которые будут обслуживать предстоящие ответные стыковые матчи между командами из РПЛ и ФНЛ.

Как сообщает пресс-служба РФС, ответную встречу между «Химками» и «СКА-Хабаровском» будет обслуживать ростовский арбитр Сергей Иванов, которому будут помогать Роман Усачев и Алексей Лунёв. Стоит отметить, что на ВАР будет работать известный столичный рефери Сергей Карасё. Второй матч между «Уфой» и «Оренбургом» рассудит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

Напомним, что ответные поединки между командами состоятся 28 мая. Первые матчи пройдут уже сегодня.