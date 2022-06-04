«Уфа» объявила о расставании с помощниками Стукалова

«Уфа» объявила о расторжении контрактов с помощниками бывшего главного тренера команды Алексея Стукалова, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Специалисты, покинувшие клуб: старший тренер Дмитрий Безняк, тренер по вратарям Анатолий Зарапин, а также тренер Александр Нагорный.

Ранее клуб сделал официальное объявление о расставании с самим Стукаловым, который возглавлял команду с апреля 2021 года.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Уфа» заняла 14-е место, однако не сумела сохранить прописку в элитном дивизионе российского футбола, уступив по сумме двух стыковых встреч «Оренбургу» (3:4).