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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Уфа» объявила о расставании с помощниками Стукалова

04 Июня 2022 • 16:08 Комментировать
Уфа
1:2
Оренбург
окончен

«Уфа» объявила о расторжении контрактов с помощниками бывшего главного тренера команды Алексея Стукалова, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Специалисты, покинувшие клуб: старший тренер Дмитрий Безняк, тренер по вратарям Анатолий Зарапин, а также тренер Александр Нагорный.

Ранее клуб сделал официальное объявление о расставании с самим Стукаловым, который возглавлял команду с апреля 2021 года.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Уфа» заняла 14-е место, однако не сумела сохранить прописку в элитном дивизионе российского футбола, уступив по сумме двух стыковых встреч «Оренбургу» (3:4).

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Алексей Стукалов
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