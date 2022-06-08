Защитник «Уфы» Журавлёв перешёл в «Ахмат»

Защитник «Уфы» Юрий Журавлёв перешёл в «Ахмат», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, знакомого с ситуацией, сумма трансфера составила один миллион евро.

В минувшем сезоне 25-летний футболист провёл в составе «Уфы» 30 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. За башкирский клуб защитник выступает с лета 2021 года. Ранее он защищал цвета таких клубов как «Кубань» и «Волгарь».

Напомним, по итогам прошедшего сезона уфимцы не сумели сохранить прописку в Премьер-лиге, уступив по сумме двух стыковых матчей «Оренбургу» (3:4). «Ахмат» же в минувшем сезоне РПЛ стал седьмым.