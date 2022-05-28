Впервые в истории из РПЛ вылетела команда, за которую выступал лучший бомбардир лиги

Сегодня, 28 мая, в Уфе прошёл ответный матч за право играть в Российской премьер-лиге. Местная команда на своём поле уступила «Оренбургу» со счётом 1:2.

Таким образом, команда Алексея Стукалова вылетела в Футбольную национальную лигу. Стоит отметить, что это удивительный случай в российском футболе. Впервые в истории Российской премьер-лиги из чемпионата вылетает команда, за которую выступал лучший бомбардир лиги.

Речь идёт о 21-летнем форварде «Уфы» Гамиде Агаларове. Он принял участие в 32 матчах в сезоне-2021/22 и забил 20 голов, при этом отдал результативную передачу. Ближайшим преследователем к Агаларову в списке бомбардиров находится форвард «Сочи» Матео Кассьерра, который забил 14 голов.