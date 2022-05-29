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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Геркус высказался о будущем «Уфы»

29 Мая 2022 • 15:30 Комментировать
Уфа
1:2
Оренбург
окончен

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о вылете «Уфы» из ФНЛ.

Напомним, подопечные Алексея Стукалова уступили «Оренбургу» по сумме двух стыковых встреч (3:4), не сумев сохранить прописку в Премьер-лиге.

Геркус выразил надежду на то, что уфимскому клубу удастся вернуться в элиту российского футбола.

«Из «Уфы» вышло много талантливых игроков и тренеров. Поэтому вылет, а тем более прекращение существования, это большая потеря. Хотелось бы, чтобы этого не произошло», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Уфа» близка к тому, чтобы прекратить своё существование из-за финансовых трудностей.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Илья Геркус
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