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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Легионеры смогут приостановить контракты с клубами РПЛ на весь следующий сезон

03 Июня 2022 • 12:03 Комментировать
Уфа
1:2
Оренбург
окончен

УЕФА разрешит легионерам приостановить контракты с клубами РПЛ на весь сезон 2022/2023, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, такой вариант развития события выглядит более вероятным, чем возможное присвоение иностранным футболистам статуса свободных агентов.

Напомним, в начале марта нынешнего года ФИФА разрешила всем легионерам, выступающим в РПЛ, приостановить контракты со своими клубами в одностороннем порядке до 30 июня нынешнего года. По этой причине многие команды чемпионата России доигрывали сезон без своих лидеров.

Рекордсменом по количеству ушедших легионеров стал «Краснодар», который покинули абсолютно все иностранные футболисты (девять человек).

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Краснодар Легионеры
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