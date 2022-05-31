«Уфа» расторгла контракт с Кабутовым

«Уфа» расторгла контракт с полузащитником команды Дмитрием Кабутовым по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба в своём телеграм-канале.

Кабутов защищал цвета башкирского клуба с февраля нынешнего года. Ранее хавбек выступал в составе самарских «Крыльев Советов».

В минувшем сезоне 30-летний футболист провёл в составе «Уфы» 13 матчей, отметившись в них одним забитым мячом.

Напомним, уфимцы не смогли сохранить прописку в Премьер-лиге на следующий сезон, уступив по сумме двух стыковых матчей «Оренбургу» (3:4). Ранее сообщалось, что клуб получит финансовую поддержку от республики, несмотря на понижение в классе.