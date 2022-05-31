Стукалов: «До сих пор не отошёл от последних минут матча с «Оренбургом»

Бывший наставник «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итоге прошедшего сезона.

Напомним, уфимский клуб уступил «Оренбургу» по сумме двух стыковых матчей (3:4), вылетев в ФНЛ. Вчера, 30 мая, стало известно, что Стукалов принял решение покинуть «Уфу».

«До сих пор не отошёл от последних минут матча с «Оренбургом». Потому что весь сезон сражались в сложной ситуации без финансирования, но нам не хватило одной минуты для того, чтобы второй раз подряд спасти команду от вылета», — цитирует Стукалова Абзац.

Также тренер заявил, что готов рассмотреть предложения не только от российских клубов, но и иностранных.

Стукалов возглавил «Уфу» в апреле прошлого года. Ранее он работал в клубе «Велес», с которым выиграл первенство ПФЛ, выведя московскую команду в ФНЛ впервые в её истории.