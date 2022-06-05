«Уфа» близка к подписанию защитника СКА

Защитник ростовского СКА Александр Бесчаснюк может продолжить карьеру в «Уфе», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, также интерес к футболисту проявляет «Енисей», однако переговоры с уфимским клубом находятся на более продвинутой стадии.

В минувшем розыгрыше ФНЛ-2 19-летний Бесчаснюк провёл в составе своей команды 27 матчей, забив четыре гола, а также отдав 11 результативных передач.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Уфа» не смогла сохранить прописку в Премьер-лиге, уступив «Оренбургу» по сумме двух стыковых встреч (3:4). Ранее сообщалось, что клуб покинул наставник команды Алексей Стукалов вместе со своим тренерским штабом.