Стало известно, кто может стать новым тренером «Уфы»

Руководители «Уфы» определились с кандидатами на пост нового главного тренера команды из Башкортостана.

По информации «Матч ТВ», в ближайшее время представители уфимского клуба собираются провести переговоры с Михаилом Галактионовым и Александром Точилиным. Кто-то из этих двух специалистов и станет новым наставником «Уфы», которая в следующем сезоне будет выступать в подэлитном дивизионе. До этого команду возглавлял Алексей Стукалов.

Напомним, что Михаил Галактионов тренирует молодёжную сборную России, а последним местом работы Александра Точилина был клуб «Олимп-Долгопрудный».