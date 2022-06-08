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ФНЛ - Первый дивизион

Стало известно, кто может стать новым тренером «Уфы»

08 Июня 2022 • 11:17 Комментировать

Руководители «Уфы» определились с кандидатами на пост нового главного тренера команды из Башкортостана.

По информации «Матч ТВ», в ближайшее время представители уфимского клуба собираются провести переговоры с Михаилом Галактионовым и Александром Точилиным. Кто-то из этих двух специалистов и станет новым наставником «Уфы», которая в следующем сезоне будет выступать в подэлитном дивизионе. До этого команду возглавлял Алексей Стукалов.

Напомним, что Михаил Галактионов тренирует молодёжную сборную России, а последним местом работы Александра Точилина был клуб «Олимп-Долгопрудный».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Точилин Фнл Уфа Михаил Галактионов
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