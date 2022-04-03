ЦСКА – «Урал»: Дивеев открыл счет ударом со штрафного, Бийол через минуту забил в свои ворота

В эти минуты проходит матч 23-го тура РПЛ, в котором ЦСКА принимает «Урал».

На 4-й минуте ЦСКА получил шанс на стандарт вблизи штрафной площади «Урала». Юсуф Языджи собирался бить, но пробежал мимо мяча и удар нанес Игорь Дивеев. После рикошета вратарь екатеринбуржцев Илья Помазун ничем не мог помочь.

Спустя пару минут полузащитник Олег Шатов перехватил мяч в центре поля, отдал пас Рамазану Гаджимурадову, который попытался навесить, но на пути мяча оказался Яка Бийол, который послал мяч в свои ворота.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Игорем Паниным. Счет к 10-й минуте 1:1