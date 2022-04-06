Тарханов: «Панин заслужил, чтобы его отстранили – пусть подумает, как надо судить»

Известный российский тренер Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Евгением Копачевым поделился мыслями о работе отечественных арбитров.

«Арбитр Панин очень плохо судил, поэтому заслуживает, чтобы его отстранили – пусть подумает, как надо судить. Посмотрите ведь – он и пенальти не дал, и не матч доиграл, поэтому есть все основания, чтобы его отстранить.

Насчет матча «Краснодар» - «Динамо», арбитр Сухой тоже должен понести наказание. Ну как можно было дать такой пенальти? Находился рядом, ВАР за монитором сидит и не увидел, что не было пенальти.

Наши судьи на сборах хорошо обслуживают матчи – там проблем нет. Скорее всего, тут наблюдается нервное напряжение, особенно, если сложный матч. Наверное, бояться обидеть тех, кто выше стоит в турнирной таблице. Поэтому они и теряются – чисто психологически не готовы такие матчи обслуживать. Судья должен быть футболистом, должно быть понимание футбольное.

ВАР для чего придуман? Для помощи арбитру, но у нас получается только хуже. Смотрю европейские чемпионаты. и везде система ВАР помогает, а у нас – наоборот. И сколько по времени они смотрят – это кошмар. Вспомнить момент, сколько они смотрели момент с назначением пенальти в ворота ЦСКА. Судья смотрел-смотрел, а в итоге ничего не назначил», – заявил Тарханов.