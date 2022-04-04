Колыванов высказался о спорных судейских решениях в 23 туре РПЛ

Экс-наставник «Уфы» Игорь Колыванов поделился с журналистами своим мнением по поводу спорных судейских решений в 23-м туре РПЛ.

Колыванов сказал «РБ-Спорт», что он точно не стал бы назначать пенальти в ворота «Краснодара» за подобный фол против Смолова, ведь это выглядело очень смешно. Игорь отметил, что в матче между ЦСКА и «Уралом» арбитр разобрался правильно, так как пенальти в ворота клуба из Екатеринбурга был точно назначен верно, а вот игрок «Урала» скорее рисовал падение в штрафной «армейцев», хотя эпизод всё равно получился спорным.

Тренер добавил, что, к большому сожалению, не все арбитры в нашей стране футбольные люди.