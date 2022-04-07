Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал отстранение до конца сезона рефери Игоря Панина и Алексея Сухого.

«Считаю, что решение принято правильное. Я бы не назвал это решение жёстким. Тем более это не в первый раз, была череда ошибок. В какой-то момент надо наказывать. Футболистов же тоже наказывают. И судей вот наказали. Ясно, что от ошибок никто не застрахован.

Что касается критики, то, если она правильная, она идёт на пользу. Но переходить рамки нельзя, за это тоже нужно штрафовать. Штрафы никто не отменял, когда мы едем на машине, нас же тоже штрафуют. Тут то же самое. Считаю, что Иванову за его обращение будет выписан штраф. Я думаю, что это будет справедливо», - сказал Мостовой.