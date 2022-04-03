Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец: «Происходит какая-то безнаказанность в плане качества судейства» эксклюзив

03 Апреля 2022 • 22:29 Комментировать
Краснодар
0:1
Динамо Москва
окончен

Футбольный эксперт Анатолий Бышовец в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым высказался об уровне судейства в России.

«Результат игры в «Краснодаре» («Краснодар» - «Динамо» 0:1) меня просто удивил. Мы возвращаемся в какое-то время, когда происходит какая-то безнаказанность в плане качества судейства. Судейство оставило очень сильное впечатление. Такое же мы наблюдали и в игре между ЦСКА и «Уралом». К сожалению, приходится констатировать, что судейство оставляет мрачное впечатление и по своему качеству и по объективности.

Я думаю, чтобы минимизировать судейские ошибки, нужно проводить отбор судей в первую очередь. Нужно заниматься квалификацией судей. Если раньше мы говорили о том, что наши судьи не уступают зарубежным по качеству, но смущают по объективности, то сегодня мы можем говорить и о сомнениях в квалификации. Я считаю, что судейство в России сейчас безобразное. Ошибки судей влияют на результат матчей. Смущает, что даже ВАР, который, казалось бы, должен внести справедливость, не помогает. Мы не наблюдаем этой справедливости», - сказал Бышовец.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Урал Динамо Москва Анатолий Бышовец
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен ЦСКА Москва 2:2 Урал
окончен Сочи 0:0 Зенит 5.00 3.90 1.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Апреля
22:53 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов – о потери шансов на чемпионство: «Обидно, что в столетний юбилей «Спартак» так выступает»
22:21 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Зенита» прокомментировал ничью в игре с «Сочи»
21:51 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не станет чемпионом России в юбилейный год 2
21:36 · Россия. Премьер-лига
В РФС обсуждается вопрос о переходе на систему «весна-осень»
21:20 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Сочи» нельзя недооценивать, эта команда, где играют и бывшие футболисты «Зенита» эксклюзив
21:09 · Россия. Премьер-лига
В РФС рассказали, какое наказание понесет президент «Урала» за оскорбление арбитров 2
20:52 · Россия. Премьер-лига
Дзюба не может забить 7 матчей подряд в РПЛ 1
20:13 · Россия. Премьер-лига
Экс-футболист ЦСКА Соломатин считает, что арбитр ошибся с неназначенным пенальти в ворота «армейцев»
20:02 · Россия. Премьер-лига
Футболист ЦСКА Ушаков считает, что Гогличидзе сам зацепился за его ногу, поэтому пенальти не было
19:53 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА прервал серию из 7 побед подряд
19:51 · Россия. Премьер-лига
Ваноли снова проиграл. Снова в дерби 1
19:45 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Урал» не пасовал перед ЦСКА
19:39 · Россия. Премьер-лига
Синяев: Москалёв не заметил, как Дзюба отмахнулся локтем в лицо, и не дал жёлтую 4
19:32 · Россия. Премьер-лига
Сергей Иванов – на вопрос о чемпионстве ЦСКА: «Вы что? С будуна?»
19:22 · Россия. Премьер-лига
Гогличидзе: «Я был уверен, что пенальти поставят» 1
Все новости
Рекомендуем