Футбольный эксперт Анатолий Бышовец в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым высказался об уровне судейства в России.

«Результат игры в «Краснодаре» («Краснодар» - «Динамо» 0:1) меня просто удивил. Мы возвращаемся в какое-то время, когда происходит какая-то безнаказанность в плане качества судейства. Судейство оставило очень сильное впечатление. Такое же мы наблюдали и в игре между ЦСКА и «Уралом». К сожалению, приходится констатировать, что судейство оставляет мрачное впечатление и по своему качеству и по объективности.

Я думаю, чтобы минимизировать судейские ошибки, нужно проводить отбор судей в первую очередь. Нужно заниматься квалификацией судей. Если раньше мы говорили о том, что наши судьи не уступают зарубежным по качеству, но смущают по объективности, то сегодня мы можем говорить и о сомнениях в квалификации. Я считаю, что судейство в России сейчас безобразное. Ошибки судей влияют на результат матчей. Смущает, что даже ВАР, который, казалось бы, должен внести справедливость, не помогает. Мы не наблюдаем этой справедливости», - сказал Бышовец.