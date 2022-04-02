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Масалитин: «По составу и всем показателям «Зенит» - фаворит чемпионской гонки» эксклюзив

02 Апреля 2022 • 22:37 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Урал
Через 17 ч. 35 мин.

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «армейцами» и «Уралом».

«ЦСКА в последних играх показывал качественный атакующий футбол. Где-то им везло. Легионеры сейчас были в сборных, с командой к матчу не готовились. В каком состоянии они приехали, успели ли восстановиться - это будет важно. По раскладам, конечно, ЦСКА фаворит. «Армейцы» почувствовали вкус игры и регулярно набирают очки. Поэтому они и фавориты. А в игре всё определит, насколько команда будет мотивированна и собрана.

Простой игры не будет. «Уралу» тоже нужны очки, мотивация у них запредельная. Они должны добывать очки, чтобы отдалиться от зоны вылета. Легко ЦСКА не будет. Что касается чемпионских амбиций «армейцев», то это тяжело. С «Зенитом» сейчас всё в порядке. Но у них тоже легионеры уезжали, посмотрим. По составу и всем показателям «Зенит» - фаворит чемпионской гонки. Очень многое решит мотивация и самоотдача», - сказал Масалитин.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Урал Валерий Масалитин
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