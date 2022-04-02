Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «армейцами» и «Уралом».

«Армейцы» поймали свою игру. В последнем матче они показали хорошую игру. В других матчах ЦСКА забивал на последних минутах и добывал три очка. А последний матч против «Рубина» был очень удачным. Ну вот посмотрим. «Урал» - команда, которая намного слабее ЦСКА. Я думаю, «армейцы» дожмут их. То, что ЦСКА забьёт два мяча, я практически гарантирую. Но надо будет смотреть за самим качеством игры. Это будет решать дальнейшую судьбу чемпионата. Сейчас на футбольном поле у ЦСКА доминируют четыре легионера. Языджи и компания делают всю игру. Нападающих как таковых у нас нет. Но как говорят англичане: «Покажите нам своих полузащитников, и мы скажем, что у вас за команда». Полузащита у ЦСКА работает очень хорошо и делает всю погоду. Работу они выполняют колоссальную. Но вопрос в том, насколько их так хватит. Они пашут от своей штрафной до чужой, это редкость для наших доморощенных футболистов.

Я не сомневаюсь ни сколько в победе ЦСКА. Они дожмут. По классу они выше, по технике и по тактике. Каждый футболист ЦСКА по уровню на голову выше футболиста «Урала». Как говорится, от топора и лома нет приёма. Но если поле будет плохим, как в матче «Локомотив» - «Спартак», то будет происходить нивелировка техники. Так всегда было есть и будет. Чем тяжелее поле, тем легче более слабой команде играть с командой классом выше. На хорошем поле слабую команду раскатывают, как делать нечего. Но думаю, в любом случае ЦСКА, конечно, победит», - сказал Пономарёв.