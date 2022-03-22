Бабаев анонсировал скорое возвращение легионеров

Отсутствие легионеров в российских клубах - феномен временный, дал понять генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев. По его словам, уже в апреле, после перерыва, вызванного волной матчей национальных команд, иностранные игроки вернутся в распоряжение российских клубов. Бабаев сослался на соответствующее обещание, которое ему дали футболисты. Впрочем, как человек опытный, Бабаев понимает - все может быстро измениться.

- Пообещали ли все иностранные игроки вернутся в клуб после выступления за сборные? На данный момент да. Но, как я уже говорил, каждый день ситуация меняется и далеко не всегда в лучшую сторону, - цитирует слова Бабаева новостное агентство ТАСС.