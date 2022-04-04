Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался в интервью «Евро-Футбол.Ру» о судейских скандалах в прошедшем туре, и турнирной ситуации.

- Прошедший тур получился скандальным в плане судейства. У вас есть ощущение, что с судейством что-то не так?

- Это кошмар! Я не понимаю, почему происходит такое безобразие. Или судейский корпус надо набирать из бывший футболистов, потому что эти ничего не понимают. Кто на них так довлеет, что они так предвзято судят? Взять вчерашнюю игру ЦСКА с «Уралом». В первом случае не дают такие пенальти, как арбитр назначил. Не было там никакой грубости. Возможно, была блокировка. Но игрок по инерции пошел вперед. Здесь не остановишь уже свой корпус. Ничего умышленно футболист «Урала» не делал. Там я бы дал шестьдесят процентов на сорок, что нарушения не было.

- А во втором случае, когда за фол армейцев не дали пенальти у ворот «Урала»?

- Ушаков цеплял ногу соперника сзади. Хоть он и оправдывается, что игрок «Урала» сам задел его ногу, но ты же сзади его атаковал. Там стопроцентный пенальти. Почему такие вещи твориться? Уму не постижимо. Я заметил, что с приходом иностранных игроков наш футбол стал грязным. Не было в советском спорте такой грязи.

- Почему ВАР не помогает?

- Его вообще надо отменять. Или проверять только забитые мячи. А что твориться с положением вне игры! Судьи дают до конца доиграть момент, даже если форвард был вне игры. Зачем? В итоге вратарь с нападающим идут до конца, сталкиваются лбами и получаются «дрова». Ты сразу подними флажок и уже атакующий игрок сориентируется и не будет до конца доигрывать момент.

- Если возвращаться к вчерашней игре, армейцы потеряли очки в битве с аутсайдером и не воспользовались возможностью приблизиться к «Зениту». Это удивило?

- Да. Это было неожиданно. Но вот взять предпоследний матч с «Рубином». Да, ЦСКА там сыграл удачно, но только потому, что казанцы рассыпались. А все заговорили, какие игроки у армейцев появились сильные. А на самом деле ребята просто успокоились, подумав, какой легкий у нас футбол в России. И прекратили работать. Если они возомнят, что являются великими игроками, все, ЦСКА полетит к чертовой матери, а эти ребята превратятся в рядовых футболистов. Нужно впахивать, как они начали сначала. Два-три матча они провели здорово, была дикая работоспособность. Но в таком режиме долго они не смогут играть. Физика даст о себе знать. Четвертый матч они сдали, а в пятом совсем подохнут. Надо на классе играть, а не только на физике. Карраскаля меняют вторую игру. Он физически не может столько двигаться на поле, сколько от него требуется. С Языджи то же самое происходит, с Мединой.

- Если смотреть на таблицу, «Динамо» подобралось к «Зениту» на три очка. Как будет развиваться интрига дальше?

- Это дает надежду соперникам «Зенита». Питерцы поедут в следующем туре в Грозный. Будет непростой матч. «Зенит» может сдать свои позиции. Будет интересная финальная часть чемпионата.

- А ЦСКА поборется за первую строчку?

- Уже проблематично. Как бы другие соперники не догнали. «Сочи» уже наступает на пятки, «Локомотив» подтягивается. Нужно будет приложить максимум усилий, чтобы остаться на прежних позициях.

Реклама

- У ЦСКА, кстати, очень непростой график на концовку сезона – матчи с тремя командами, которые борются за выживание – «Уфой», «Химками», и «Ростовом», плюс игры с «Сочи», «Динамо» и «Краснодаром».

- Да, матчи – не подарки. Своим авторитетом таких соперников не задавишь. Аутсайдеры будут играть от ножа. Там по 21 очко набрали четыре команды и у «Ростова» 22 очка.

- «Спартак» опустился вниз таблицы и от зоны вылета находится всего в шести очках. Есть риск, что красно-белые вылетят в ФНЛ?

- Не думаю. Все-таки по классу «Спартак» повыше. Надо их приструнить, чтобы они в футбол играли и работали по-настоящему. А не играли так, как ЦСКА, который вышел вчера очень вальяжный. Футболисты все из себя. Думали, что «Рубину» забили шесть мячей и с «Уралом» будет так же. И все, прекратили игру. Пасы все поперек и назад. Думали, все равно забьют. Это пародия на футбол.

Елена Григорьевская