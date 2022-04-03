Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В РФС рассказали, какое наказание понесет президент «Урала» за оскорбление арбитров

03 Апреля 2022 • 21:09 Комментировать (2)
ЦСКА Москва
2:2
Урал
окончен

Член комитета по этике РФС Андрей Созин рассказал, каким будет наказание президенту «Урала» Григорию Иванова, который после матча 23-го тура против ЦСКА назвал главного арбитра Игоря Панова козлом.

«Может быть такое, что судейский комитет, руководитель футбольного союза может обратиться с просьбой рассмотреть эти слова в комитете КДК или комитете по этике и дать оценку этим высказываниям. Может быть, судьи и не обратятся. Если судьи обратятся, то дело направят в комитет», — цитирует Созина Vprognoze.ru.

Напомним, после окончания матча 23-го тура РПЛ ЦСКА – «Урал» (2:2) президент команды из Екатеринбурга заявил журналистам, что считает арбитра, обслуживающего матч Игоря Панова «козлом».

ЦСКА прервал серию из семи поражений подряд. Команда Алексея Березуцкого набрала 43 очка и осталась на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем туре «армейцы» сыграют на выезде против «Химок».

«Урал» поднялся с последнего места на 13-е и набрал 21 очко. В 23-м туре «шмели» на своем поле примут «Крылья Советов».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Григорий Иванов РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен ЦСКА Москва 2:2 Урал
окончен Сочи 0:0 Зенит 5.00 3.90 1.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Апреля
22:21 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Зенита» прокомментировал ничью в игре с «Сочи»
21:51 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не станет чемпионом России в юбилейный год 2
21:36 · Россия. Премьер-лига
В РФС обсуждается вопрос о переходе на систему «весна-осень»
21:20 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Сочи» нельзя недооценивать, эта команда, где играют и бывшие футболисты «Зенита» эксклюзив
21:09 · Россия. Премьер-лига
В РФС рассказали, какое наказание понесет президент «Урала» за оскорбление арбитров 2
20:52 · Россия. Премьер-лига
Дзюба не может забить 7 матчей подряд в РПЛ 1
20:13 · Россия. Премьер-лига
Экс-футболист ЦСКА Соломатин считает, что арбитр ошибся с неназначенным пенальти в ворота «армейцев»
20:02 · Россия. Премьер-лига
Футболист ЦСКА Ушаков считает, что Гогличидзе сам зацепился за его ногу, поэтому пенальти не было
19:53 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА прервал серию из 7 побед подряд
19:51 · Россия. Премьер-лига
Ваноли снова проиграл. Снова в дерби 1
19:45 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Урал» не пасовал перед ЦСКА
19:39 · Россия. Премьер-лига
Синяев: Москалёв не заметил, как Дзюба отмахнулся локтем в лицо, и не дал жёлтую 4
19:32 · Россия. Премьер-лига
Сергей Иванов – на вопрос о чемпионстве ЦСКА: «Вы что? С будуна?»
19:22 · Россия. Премьер-лига
Гогличидзе: «Я был уверен, что пенальти поставят» 1
18:58 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов нецензурно ответил на вопрос судьбы «Урала» в Премьер-лиге 1
Все новости
Рекомендуем