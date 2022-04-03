В РФС рассказали, какое наказание понесет президент «Урала» за оскорбление арбитров

Член комитета по этике РФС Андрей Созин рассказал, каким будет наказание президенту «Урала» Григорию Иванова, который после матча 23-го тура против ЦСКА назвал главного арбитра Игоря Панова козлом.

«Может быть такое, что судейский комитет, руководитель футбольного союза может обратиться с просьбой рассмотреть эти слова в комитете КДК или комитете по этике и дать оценку этим высказываниям. Может быть, судьи и не обратятся. Если судьи обратятся, то дело направят в комитет», — цитирует Созина Vprognoze.ru.

Напомним, после окончания матча 23-го тура РПЛ ЦСКА – «Урал» (2:2) президент команды из Екатеринбурга заявил журналистам, что считает арбитра, обслуживающего матч Игоря Панова «козлом».

ЦСКА прервал серию из семи поражений подряд. Команда Алексея Березуцкого набрала 43 очка и осталась на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем туре «армейцы» сыграют на выезде против «Химок».

«Урал» поднялся с последнего места на 13-е и набрал 21 очко. В 23-м туре «шмели» на своем поле примут «Крылья Советов».