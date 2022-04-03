Экс-футболист ЦСКА Соломатин считает, что арбитр ошибся с неназначенным пенальти в ворота «армейцев»

Бывший полузащитник ЦСКА Андрей Соломатин оценил работу арбитров на матче 23-го тура РПЛ, в котором «красно-синие» сыграли вничью с «Уралом» (2:2).

«Возможный пенальти в ворота ЦСКА? Не просто так арбитр так долго смотрел этот эпизод. Изначально мне казалось, что это нарушение», — цитирует Соломатина «Чемпионат».

«Урал» все равно ушел с последнего места в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. ЦСКА с 43 очками остался на третьей строчке.

В следующем туре «армейцы» на выезде сыграют против «Химок», «Урал» на своем поле примет «Крылья Советов».