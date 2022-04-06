Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв: «Панина нужно было отстранить, чтобы он вообще не судил!» эксклюзив

06 Апреля 2022 • 20:51 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Урал
окончен

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал отстранение рефери Игоря Панина до конца сезона.

«Его нужно было отстранить, чтобы он вообще не судил! В нашем судействе творится безобразие. Какие-то неквалифицированные работники, черт знает, откуда их набирают и где их обучают. Просто не понятно. Футбол - особый вид спорта, где нет критериев, футбол надо чувствовать. Откуда берут эту судейскую гвардию? Футбол испортили дурацким судейством.

Но испортили футбол не только судьи, а ещё «импортные» игроки. Они принесли много грязи. Наши никогда так грязно не играли раньше. А теперь хватают за майку, за корпус, умышленные фолы. Даже комментаторы, когда ведут репортаж, иногда говорят: «Нужно фолить». Как фолить? Вы что делаете? Как можно такие вещи говорить? Нужно занимать правильную позицию и всё. Идите тогда в американский футбол, пусть играют там. В Америке почти нет европейского футбола, потому что они тупые, понимают только грубую силу.

А к судьям надо ужесточить требования. Считаю, что тренеры должны их критиковать. Можно устраивать беседы с судьями. Чтобы арбитры объясняли свои решения, разъясняли, почему поступили так или иначе в определённом моменте. В споре рождается истина. Иначе судьи будут безнаказанными. Отсудил, бабки получил и всё. Нужно их критиковать, это может сыграть положительную роль», - сказал Пономарёв.

 


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Пономарёв Игорь Панин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ростов 1:0 Крылья Советов 2.55 3.20 2.90
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Апреля
20:57 · Россия. ФНЛ
Дубль Гурфова не помог «Кубани» переиграть «Томь»
20:40 · Россия. Премьер-лига
Вилков ответил Зареме: «Помню, что когда я судил, «Спартак» никогда не был на 10-м месте»
20:24 · Россия. Премьер-лига
Терюшков назвал условия, которые могут улучшить работу судей в РПЛ 1
20:12 · Россия. ФНЛ
«Ротор» уверенно одолел на выезде КАМАЗ
19:57 · Россия. ФНЛ
«Металлург» одержал волевую победу над «Текстильщиком»
19:45 · Россия. ФНЛ
Матч ФНЛ «Велес» - «СКА-Хабаровск» приостановлен из-за снегопада
19:36 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» - «Крылья Советов»: Полоз не реализовал пенальти
19:18 · Россия. ФНЛ
Матч ФНЛ «Торпедо» - «Акрон» приостановлен из-за непрекращающегося снегопада
19:05 · Россия. Премьер-лига
Гаджимурадов: «Уверен, что «Урал» не вылетит из Премьер-лиги»
18:59 · Россия. ФНЛ
«Балтика» разгромила «Аланию» в большинстве
18:40 · Россия. Премьер-лига
Самедов дал характеристику Панину, который обслуживал матч ЦСКА – «Урал»
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» — «Крылья Советов»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
18:30 · Россия. ФНЛ
«Торпедо» Москва — «Акрон»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
18:30 · Россия. ФНЛ
«Велес» — «СКА-Хабаровск»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2
18:26 · Россия. Премьер-лига
Великобритания ввела санкции против футболиста московского «Локомотива»
Все новости
Рекомендуем