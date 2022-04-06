Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал отстранение рефери Игоря Панина до конца сезона.

«Его нужно было отстранить, чтобы он вообще не судил! В нашем судействе творится безобразие. Какие-то неквалифицированные работники, черт знает, откуда их набирают и где их обучают. Просто не понятно. Футбол - особый вид спорта, где нет критериев, футбол надо чувствовать. Откуда берут эту судейскую гвардию? Футбол испортили дурацким судейством.

Но испортили футбол не только судьи, а ещё «импортные» игроки. Они принесли много грязи. Наши никогда так грязно не играли раньше. А теперь хватают за майку, за корпус, умышленные фолы. Даже комментаторы, когда ведут репортаж, иногда говорят: «Нужно фолить». Как фолить? Вы что делаете? Как можно такие вещи говорить? Нужно занимать правильную позицию и всё. Идите тогда в американский футбол, пусть играют там. В Америке почти нет европейского футбола, потому что они тупые, понимают только грубую силу.

А к судьям надо ужесточить требования. Считаю, что тренеры должны их критиковать. Можно устраивать беседы с судьями. Чтобы арбитры объясняли свои решения, разъясняли, почему поступили так или иначе в определённом моменте. В споре рождается истина. Иначе судьи будут безнаказанными. Отсудил, бабки получил и всё. Нужно их критиковать, это может сыграть положительную роль», - сказал Пономарёв.