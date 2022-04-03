Тарханов: «Урал» не пасовал перед ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал матч 23-го тура РПЛ, в котором «красно-синие» сыграли вничью с «Уралом» (2:2).

«Преимущество было у ЦСКА, но «Урал» хорошо и организованно оборонялся, хорошо выходил в контратаку. «Урал» не пасовал перед ЦСКА», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

В составе ЦСКА голами отметились Игорь Дивеев и Юсуф Языджи. За «Урал» забили Эрик Бикфалви и мяч в свои ворота отправил Яка Бийол.

ЦСКА набрал 43 очка и остался на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, «Урал» поднялся на 13-ю строчку.

В 24-м туре «армейцы» сыграют против «Химок» на выезде, «Урал» дома примет «Крылья Советов».