Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что «армейцы» не будут продлевать контракт с Ильзатом Ахметовым.

«Чем раньше такое решение будет принято, тем лучше. Это балласт. Зачем он нужен? Ахметов играет так, как играют ветераны, которым по 40 лет - поперёк и назад. Он больше и не лезет. Зачем ЦСКА нужен такой полузащитник?

Информация о том, что Ахметовым интересуется «Зенит», глупость. Семак идиотик что ли? Зачем им нужен такой балласт, черепаха Тортилла. Вот Языджи и Карраскаль - это ребята интересные, движки. А это нет. Повторюсь, играет, как будто ему 40 лет. А его ещё и в сборную приглашают. Думаю, он может пойти в клуб РПЛ ниже десятого места. Выше он вряд ли задержится. С такой игрой он никому не нужен. Мячом владеть разве что, но зачем мяч-то просто так держать? Пасы поперёк отдаются, а продвижения вперёд нет. Такая игра сейчас уже никому не нужна», - сказал Пономарёв.