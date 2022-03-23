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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: «Такого не было уже давно, чтобы ЦСКА рассматривался, как один из фаворитов» эксклюзив

23 Марта 2022 • 22:58 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Урал
03.04 16:30

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал слова Евгения Гинера о том, что «армейцы» способны стать чемпионами России в нынешнем сезоне.

«Сейчас мы живём в момент перемен, неизвестно, какие ещё будут составы, в каком состоянии клубы будут доигрывать чемпионат. Появилось желание побороться за чемпионство, такого не было уже давно, чтобы ЦСКА рассматривался, как один из фаворитов. Конечно, это приятно. Но побороться с «Зенитом» в этом сезоне будет очень тяжело. На следующий год ЦСКА сохранить всех в составе будет очень тяжело ввиду отсутствия еврокубков. Какой будет состав у ЦСКА, какой будет состав у «Зенита», ещё ничего неизвестно. В этом году фаворит, однозначно, «Зенит».

Шанс на чемпионство - это хороший стимул выиграть все оставшиеся матчи чемпионата. Но все этого хотят. И «Зенит» хочет выиграть все матчи, и «Динамо» тоже хочет выиграть все матчи. Все хотят. Если удастся, то хорошо. Поставлена задача, к которой надо идти. Когда цели ставятся, это очень хорошо. Если выполняются, то вообще. Но повторюсь, в этой гонке фаворит - «Зенит», - сказал Масалитин.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин
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