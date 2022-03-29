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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тошич выразил солидарность российским клубам

29 Марта 2022 • 22:25 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Урал
03.04 16:30

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поддержал российские клубы после отстранения от международных матчей.

В интервью «РБ Спорту» Тошич заявил, что футболисты должны терпеть и ждать, когда все закончится. Футболист верит в то, что российские команды вернут в европейские турниры, и они снова будут бороться за высокие места.

34-летний Тошич защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2017 годы. За время в московском клубе он трижды праздновал чемпионство России и по два раза брал Кубок и Суперкубок страны.

Сейчас футболист играет в Казахстане за команду «Тобол».


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ЦСКА Москва Зоран Тошич РПЛ
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