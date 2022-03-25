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Радченко прокомментировал возможный переход Ахметова из ЦСКА в «Зенит» эксклюзив

25 Марта 2022 • 15:16 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Урал
03.04 16:30

Экс-футболист сборных СССР и России Дмитрий Радченко в интервью «Евро-Футбол.Ру» рассказал о возможном переходе Ильзата Ахметова из ЦСКА в «Зенит».

«Очень трудно сказать, много ходит разговоров о разных трансферах, касающихся футбольный клуб «Зенит». Мне кажется, всё будет зависеть именно от концовки сезона. Будет понятно, сколько игроков уйдет, какие футболисты продлят свои контракты в «Зените».

Только тогда будет окончательное понимание, на какие позиции нужно подписывать игроков. Именно те характеристики, которые есть у Ахметова – атакующего игрока середины поля. Я думаю, этот трансфер станет возможным.

Выдержит ли он конкуренцию у таких классных игроков как Малком и Клаудиньо? Мы можем только догадываться. Уйдут они или нет? Какая  обстановка в «Зените». Нужно понимать, что такие футболисты как Малком, Клаудиньо, Барриос и Сантос хотят играть в Лиге чемпионов – в различных европейских чемпионатах.

Я думаю, что летом ситуация должна проясниться уже окончательно», – заявил Радченко в интервью Евгению Копачеву.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Дмитрий Радченко Ильзат Ахметов
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