Президент «Урала»: Я сказал, что судья Панин козёл, но это моё частное мнение

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил недовольство тем, что комитет по этике собирается рассмотреть его слова в адрес арбитра Игоря Панина после матча с ЦСКА.

Иванов сказал «Матч ТВ», что не понимает, какое право комитет по этике имеет рассматривать его слова в адрес судьи Панина. Функционер отметил, что он просто шёл со стадиона, общался с людьми и высказался на эмоциях. Президент «Урала» добавил, что назвал Панина козлом, но это его частное мнение, но лично арбитрам он ничего плохого не говорил.

Напомним, что встреча между ЦСКА и «Уралом» завершилась вничью со счётом 2:2.