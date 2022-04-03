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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА и «Урал» объявили стартовые составы

03 Апреля 2022 • 15:46 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Урал
Через 0 ч. 3 мин.

Представляем вашему вниманию стартовые составы ЦСКА и «Урала» на матч, который пройдет в рамках 23-го тура РПЛ. Встреча состоится в Москве на «ВЭБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бийол, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Гбамен, Медина, Карраскаль, Эджуке, Языджи.

«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Колесниченко, Кузьмичев, Шатов, Магомадов, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Гаджимурадов

ЦСКА подошел к этому матчу, имея серию из четырех подряд побед в РПЛ. Команда с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Урал» не выигрывал с декабря 2021 года, команда с 20 очками замыкает турнирную таблицу.


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окончен Краснодар 0:1 Динамо Москва 3.85 3.55 2.01
03.04  16:30 ЦСКА Москва ... Урал 1.46 4.70 7.00
03.04  19:00 Сочи ... Зенит 4.30 3.65 1.88
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