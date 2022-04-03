ЦСКА и «Урал» объявили стартовые составы

Представляем вашему вниманию стартовые составы ЦСКА и «Урала» на матч, который пройдет в рамках 23-го тура РПЛ. Встреча состоится в Москве на «ВЭБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бийол, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Гбамен, Медина, Карраскаль, Эджуке, Языджи.

«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Колесниченко, Кузьмичев, Шатов, Магомадов, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Гаджимурадов

ЦСКА подошел к этому матчу, имея серию из четырех подряд побед в РПЛ. Команда с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Урал» не выигрывал с декабря 2021 года, команда с 20 очками замыкает турнирную таблицу.