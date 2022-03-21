В чём феномен сегодняшнего московского ЦСКА

На фоне проблем нашего футбола до сих пор остаются явления, определённо радующие фанатов любимого вида спорта. Игра московских «армейцев» — как раз одно из таких. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирает, как средний осенний ЦСКА зимой перевоплотился в одну из самых сильных команд РПЛ (если не в самую сильную).

Эпиграфом надо вынести невероятную серию Березуцких: это семь побед подряд (с учётом трёх прошлогодних). Плюс победа над «Сочи» в Кубке. Итого восемь. Увесисто, не так ли? Причём в этой серии есть победы и над «Спартаком», и над «Локо», и над вышеупомянутым «Сочи». А вот разгром Слуцкого силён только в контексте истории противостояний — сама же игра выдалась более-менее ожидаемой, пусть и не «настолько». То есть победы достаточно ценные, показательные, местами — просто на классе. В том числе и победа над «Рубином».

На пути к такой форме Березуцкий долго пытался нащупать действительно работающую схему. Перебирал и три центральных защитника, и четыре, и в одного «столба» в нападении, и в широкую атакующую линию. В общем пробовал действительно много разного. Итог оказался интересным.

Березуцкие (с зимы — уже во множественном числе) смекнули: можно играть гибко и мобилизовать схемы под план игры. Если ситуация требует 3-4-2-1 с «наконечником» в лице Медины, Карраскаля и Языджи — почему нет? Эта схема уже практиковалась, а новоиспеченные легионеры только добавят вариативности и энергии в атаке. Плюс Обляков и Фернандес по краям, призванные обеспечить «работоспособность» этой системе. Выходит очень цельно.

Никаких проблем не составляет «отзеркалить» «Локомотив» и выставить четырех центральных защитников — к тому же схема 4-3-2-1 также активно наигрывалась в течение сезона. Структуру нападения такая расстановка не меняет, что уже означает прежнее наличие вариативности и конкретики у ворот соперника. Да и роль Фернандеса и Облякова ограничивается несильно: они по-прежнему покрывают большое расстояние, много работают и фактически являются «моторами» команды.

Поговаривают, что приход второго Березуцкого очень помог клубу. Это «возвращение» помогло объединиться близнецам — а братья всегда функционируют лучше, когда вместе. Теперь это видно отчётливо. Особенно проглядывается этот факт в ретроспективе событий: всё-таки осенний ЦСКА смотрелся по-другому, редко с кем мог выступить с позиции силы, и чаще заставлял скучать, чем искренне радоваться. Теперь же всё наоборот.

В ЦСКА сейчас чувствуется «уровень». Игра стала нацеленной, лёгкой и незастенчивой. Парням на поле любое взаимодействие даётся как-то легко, непринуждённо. Передачи идут без напряжения и скрипа; выход из обороны стал быстрее за счёт индивидуальных действий и среднего паса; в атаке всё чаще чувствуется давление на соперника, а прессинг (пусть часто и точечный) приносит свои плоды.

Конечно, такого успеха не было бы без легионеров, приехавших зимой. Это игроки, купленные, чтобы усилить клуб прямо здесь и сейчас. Не на «перспективу», а на результат. Ну, в общем, вот и он: Языджи — уже лучший бомбардир в клубе, а из 13 забитых в этом году мячей 9 — на счету новичков. Голевая серия турка — апогей этого футбольного праздника. Юсуф забил в 4 из 5 матчей, огорчив вратарей соперника целых 6 раз (а Дюпина — и вовсе трижды). Космический показатель для российского футбола.

По сравнению с турком остальные новички будто незаметны. Хотя это, конечно, не так. Да, уж с его шестью мячами сейчас в ЦСКА никто не сравнится, но это не означает, что остальные (Медина и Карраскаль, например) намного слабее. Вовсе нет. По среднему рейтингу за матч все 4 зимние покупки входят в топ-5 игроков ЦСКА. По ожидаемым голам (без учёта пенальти) Гбамен, Карраскаль и Языджи также входят в пятерку лучших в стане армейцев. То есть все новички ощутимо создают достаточное количество моментов, обостряют и помогают клубу, пусть пока и не забивают хет-треки, как это делает Языджи.

Впрочем, игру новичков можно оценить и без каких-то статистических показателей. В их ногах часто задерживается мяч, они сосредотачивают игру вокруг себя. А всё тот же турок Языджи уже стал эпицентром «армейского» футбола. Плюс футболисты часто идут в обыгрыш, много берут игру на себя. Именно на них приходится основная масса обостряющих передач. При этом не скажешь, что видно какое-то явное «перетягивание одеяла». Всё это выглядит достаточно органично.

За таким ЦСКА сейчас приятно наблюдать. Причём всем, вне зависимости от клубных предпочтений. По всей видимости, нас ожидает самая интересная чемпионская гонка за последние несколько сезонов. Тут силён и лидер «Зенит», и догоняющие «Динамо» с ЦСКА. Все пытаются играть в стройный и качественный футбол, заслуженно находятся на своём месте. Это к тому, что осенний успех «армейцев» часто называли «случайным», а про Березуцкого говорили «повезло». Даже если и так: разве это не стоило того, чтобы мы сейчас наблюдали самый сильный ЦСКА за последние 3-4 года?

Марсель АРЗУМАНЯН