Сергей Иванов – на вопрос о чемпионстве ЦСКА: «Вы что? С будуна?»

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов неоднозначно высказался о возможном чемпионстве ЦСКА в нынешнем сезоне.

«ЦСКА будет бороться в текущем сезоне, в лучшем случае за второе место». Я это уже говорил месяц назад. Теперь вы меня спрашиваете про чемпионство. Вы что? Вы с какого бодуна?» - цитирует Иванова «Чемпионат».

В матче 23-го тура РПЛ против «Урала» армейский клуб не смог добыть три очка. Встреча завершилась вничью 2:2. На 3-й минуте счет в матче открыл защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Спустя 4 минуты «Урал» сравнял счет благодаря неудачному действию Яки Бийола, он послал мяч в свои ворота.

Во втором тайме Эрик Бикфалви и вовсе вывел команду из Екатеринбурга вперед. На 94-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота гостей и 11-метровый уверенно реализовал Юсуф Языджи.

Момент, который мог решить исход матча на 100-й минуте связан с возможным пенальти в ворота ЦСКА. Стоит отметить, что главный судья встречи Панов сам пошел смотреть повтор и не поставил пенальти.

ЦСКА набрал 43 очка и остался на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. «Урал» набрал 21 очко и поднялся с последнего на 13-е место.